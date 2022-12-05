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Мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Приложение «Кубокот» рассчитано на детей от 3 до 6 лет и включает набор увлекательных интерактивных игр для развития определенных навыков. Пазлы, раскраски, головоломки, тесты и другие игры помогут ребенку развить логику, внимательность, критическое и креативное мышление. Мобильное приложение разработано компанией «Медиа-Телеком» (совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома»).

«Мы уделяем большое внимание детскому контенту и подходим к его производству максимально ответственно. Постоянно изучаем новые идеи и релизы, не первый год активно взаимодействуем со студиями и мультипликаторами. Этот опыт показал, что при всем богатстве выбора есть острый дефицит развивающего контента для детей дошкольного возраста, от 3 до 6 лет. Так родилась идея сделать мобильное приложение именно для этой возрастной группы. «Кубокот» получился очень ярким, творческим и полезным — он в ненавязчивой и увлекательной форме помогает детям готовиться к школе. Контент приложения мы создавали вместе с настоящими профессионалами с безупречной репутацией. Надеемся, что приложение «Кубокот» станет помощником и даже другом как для родителей, так и для дошколят», — отметил директор компании «Медиа-Телеком» Александр Косарим.

Выполняя в приложении креативные и несложные задания, дети одновременно получают важные знания и развивают навыки, которые включены в федеральные государственные образовательные стандарты. Это развитие речи, когнитивное, эстетическое и физическое развитие, эмоциональный интеллект. В приложении также представлено более сотни офлайн-заданий (раскраски, головоломки, поделки и др.), которые можно распечатать и пройти совместно с ребенком. Кроме того, в приложении есть раздел с заданиями, которые помогут сформировать и развить ответственность и подходы к управлению временем — ребенок научится самостоятельно ставить себе задачи на неделю и планировать распорядок дня.

Методологию приложения «Кубокот» разработала доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. Проводником и помощником ребенка в приложении стал Кубокот, который озвучивает задания, реагирует на действия ребенка и дает подсказки, если что-то не получается. Буквально объясняет всё на лапках. Кубокот — главный герой образовательного мультсериала собственного производства телеканала СТС Kids — «Развлечёба», каналу принадлежат все права на использования образа персонажа.

В приложении есть спецкурсы от настоящих звезд в своей области:

  • спецкурс по шахматам от самого молодого гроссмейстера в истории, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Сергея Карякина;
  • музыкальный курс от знаменитого российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева;
  • спецкурс по изучению животных от известной научной журналистки и телеведущей Евгении Тимоновой.

За успешное прохождение заданий ребенок получает награды — возможность посмотреть в приложении мультфильмы «Три кота», «Лекс и Плу: Космические таксисты» и «Развлечёба».

Возможности «Кубокота» доступны пользователям видеосервиса Wink, а также подписчикам «Яндекс Плюс» с опцией «Детям».

Скачать приложение «Кубокот» и ознакомиться с правилами и пользовательским соглашением можно по ссылке. Родители могут поставить ограничение по времени использования приложения ребенком.

Участники проекта — компании «Ростелеком», НМГ и «Яндекс» — являются учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде. Разработка приложения «Кубокот» соответствует целям альянса по созданию созидательного и безопасного цифрового контента для подрастающего поколения.

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