Родители покусанного собакой ребенка в ХМАО добились компенсации
Власти города Мегион в ХМАО выплатят 300 тыс. рублей за нападение бездомной собаки на семилетнего ребенка. Суд удовлетворил иск прокуратуры, которая заняла сторону пострадавшего.
Muksun.fm уточняет, что инцидент произошел в августе 2021 года. Ребенка с травмами доставили в больницу. Мама пострадавшего подала жалобу в прокуратуру с просьбой помочь взыскать компенсацию с городской администрации.
Специалисты прокуратуры посчитали, что нападение собаки произошло из-за того, что власти ненадлежащим образом исполняли обязанности по отлову беспризорных животных. Поэтому надзорное ведомство подало иск на мэрию. Суд заявленные требования удовлетворил.
Администрация Мегиона выплатила в пользу ребенка 300 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред. Надзорный орган вынес представление главе администрации о принятии мер, чтобы исключить подобные случаи в будущем.
Ранее, 23 мая, сообщалось, что в Крыму суд вынес приговор местному жителю, чьи ротвейлеры насмерть загрызли 10-летнюю девочку. Инцидент произошел в мае этого года. Мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.