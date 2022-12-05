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Число многокомнатных квартир в новостройках сократилось на 7%

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В московских новостройках сокращается предложение квартир и апартаментов с четырьмя и более комнатами — за прошедшие 12 месяцев их число в продаже уменьшилось на 7%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Метриум».

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По данным экспертов, в ноябре 2022 года застройщики столицы предлагали 1,6 тыс. таких лотов, тогда как в ноябре 2021 года их было более 1,7 тыс. Доля лотов с четырьмя и более комнатами в общем числе помещений в продаже сократилась с 4% до 3%.

Самое заметное уменьшение числа квартир и апартаментов 4+ в продаже произошло в проектах новостроек бизнес-класса, отметили в компании.

«Сокращение числа больших квартир — это общая для рынка тенденция, но в отдельных проектах ситуация может быть разной. Тенденция к сокращению числа такого жилья в продаже в целом связана с выходом на рынок новых проектов, где их реже проектируют, чем раньше», — сказал коммерческий директор «КОРТРОС-Москва» Дмитрий Железнов.

В массовом сегменте московских новостроек также стало заметно меньше многокомнатных вариантов. В ноябре 2022 года в продаже было всего 117 таких помещений против 145 в ноябре 2021 года, то есть предложение сократилось на 19%, сообщили аналитики.

«Квартиры с большим числом комнат постепенно переходят в формат эксклюзивного продукта», — отметила генеральный директор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова.

По данным аналитиков, количество лотов 4+ увеличилось за прошедший год только в сегменте новостроек элит и делюкс, а также в Новой Москве. В первом случае их количество в продаже повысилось с 306 до 324 (то есть на 6%), а во втором — 123 до 223 (рост на 81%). Доля квартир и апартаментов 4+ в сегменте элит и делюкс увеличилась за год с 32% до 33%, а в Новой Москве не изменилась (1% от общего объема предложения).

«Из-за роста цен на новостройки покупатели вынуждены экономить и выбирать менее просторные квартиры. Однако далеко не все клиенты готовы пойти на такую сделку с рынком. Много семейных покупателей, для которых в приоритете площадь жилья. И они всё чаще выбирают Новую Москву, где в силу умеренной стоимости можно позволить себе более просторное жилье, чем в старых границах Москвы», — пояснил основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

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