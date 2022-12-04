В Иране упразднили полицию нравов и задумались над отменой хиджабов

Власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне масштабных протестов по всей стране после гибели молодой иранки, задержанной за неправильное ношение хиджаба и вскоре скончавшейся. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщает агентство AFP со ссылкой на генпрокурора страны.

«Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами», — отмечает «Франс Пресс».

Как заявил Монтазери, полиция нравов не имела «ничего общего с судебной системой».

В свою очередь, газета The Guardian сообщила, что власти Ирана готовятся к пересмотру закона об обязательном ношении женщинами хиджаба.

«И парламент, и судебные органы работают над этим вопросом, о том, нужны ли какие-либо изменения в законе», — приводит издание слова Монтазери.

При этом, как пишет газета, президент Ирана Эбрагим Раиси в субботу заявил, что республиканские и исламские основы страны закреплены конституционно.

«Но есть методы реализации конституции, которые могут быть гибкими», — сказал он.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. После гибели Махсы Амини иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.