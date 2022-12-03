Москва и Алжир станут городами-побратимами после подписания документа. В рамках партнерства улучшится авиасообщение с Россией, передает телеканал «Известия». Из Санкт-Петербурга запустят рейсы в африканскую страну. Также в рамках соглашения иностранные студенты смогут получить IT-профессии в России и освоить рабочие специальности. По примеру РФ в Алжире установят умные светофоры и обновят транспорт. Такая договоренность была достигнута ранее.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.