Первое в мире СМС-сообщение отмечает 30-летие

Первое в мире СМС-послание отмечает свое 30-летие «Служба коротких сообщений» начала работу в 1992 году. Идея создания СМС-сервиса возникла в середине 1980-х. Над внедрением новой службы работали европейские инженеры, передает телеканал «Известия». Первая СМС была отправлена с компьютера на сотовый телефон. Содержание сообщения являлось классическим поздравлением с Рождеством. Спустя 10 лет технология отправки СМС вытеснила пейджеры.

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