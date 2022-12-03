ЮНЕСКО включила в списки нематериального культурного наследия 47 новых элементов. С инициативой выступили 60 государств, передает телеканал «Известия». Они предоставили для отбора традиционные для своих стран навыки, практики и ритуалы. В список нематериального культурного наследия попали чайная культура Китая, традиционное искусство «Ортеке» Казахстана, ручной колокольный звон Испании, практика современного танца Германии, белорусское плетение из соломы.

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