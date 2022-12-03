Тело пенсионерки обнаружили во льду Москвы-реки

На берегу Москвы-реки обнаружено тело насмерть замерзшей пенсионерки. Информация об этом 3 декабря поступила «Известиям».

Погибшую нашли около парка поселка Рублева, местные жители вызвали полицию.

Как стало известно, с момента смерти женщины до ее обнаружения прошло около недели. Всё это время тело пролежало около берега реки.

На вид погибшей 80–85 лет. Есть предположение, что ее ранее объявляли в розыск.

Ранее, 29 ноября, в Старой Купавне Московской области восьмиклассник провалился под лед и утонул. По данным «Известий», трагедия произошла во время прогулки мальчика с другом.