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Пассажирка круизного лайнера Viking Polaris скончалась во время шторма

CBS News: пассажирка круизного лайнера Viking Polaris погибла из-за последствий удара мощной волны
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Фото: marinetraffic.com
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Пассажирка круизного лайнера Viking Polaris погибла из-за последствий удара мощной волны во время шторма, еще четыре человека получили травмы. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил телеканал CBS News.

Волна ударила антарктический круизный лайнер, когда он отходил от самой южной точки Южной Америки. По словам аргентинских властей, 62-летняя американка была ранена осколком стекла каюты, которое разбилось из-за удара волны.

«С большой грустью мы подтвердили, что гость скончался после инцидента. Мы уведомили семью гостя о произошедшем и выразили наши глубочайшие соболезнования», — отметили в компании Viking.

Представитель Госдепартамента США подтвердил смерть женщины и также выразил соболезнования семье.

Как рассказала пассажирка лайнера из Северной Каролины Сьюзи Гудинг, воздействие волны было «шокирующим» и похожим на столкновение с айсбергом. Корабль получил незначительные повреждения.

Viking Polaris был спущен на воду в 2022 году и является новейшим судном во флоте компании.

Весной 2019 года круизный лайнер Viking Indun столкнулся с танкером у южных берегов Нидерландов. На борту корабля находился 171 пассажир. В результате столкновения и лайнер, и танкер Chemical Marketer получили повреждения, но угрозы затопления не возникло.

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