Под Новосибирском грузовой поезд столкнулся с автомобилем

Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом железнодорожном переезде в Новосибирской области, есть пострадавшие. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщила на своем сайте Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Авария произошла около 09:00 по местному времени (05:00 мск) в Искитимском районе. Грузовик столкнулся с легковой Kia.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — уточнили в надзорном органе.

Новосибирской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Информации о пострадавших не приводится.

29 ноября транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения тепловоза с автомобилем в Челябинской области. Инцидент произошел вечером 28 ноября на перегоне Учалы — Шартымка.