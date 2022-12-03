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МВД России объявило в розыск IT-эксперта Михаила Климарева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Эксперт по рынку интернета, блогер и общественный деятель Михаил Климарев (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Михаила Климарева) объявлен в розыск. Об этом стало известно в субботу, 3 декабря, из базы МВД.

Отмечается, что он разыскивается по уголовной статье.

Климарев был признан иностранным агентом в мае этого года.

30 ноября МВД объявило в розыск адвоката, игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Ильи Новикова). В ходе своей работы Новиков защищал интересы украинской летчицы Надежды Савченко, а также экс-президента Украины Петра Порошенко.

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