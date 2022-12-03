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Лукашенко рассказал о несбывшейся мечте стать журналистом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, что мечтал поступить на факультет журналистики, но теща его отговорила. Об этом он сообщил на совещании по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы в пятницу, 2 декабря.

«Не видел я себя историком. Теща заставила. Я хотел быть журналистом, на факультет журналистики готовился. Будущая теща сказала: «Нет, не надо это, ты будешь хорошим историком, иди сдавай экзамены». Я думаю: ну ладно. Может, и правильно», — поделился белорусский президент.

Лукашенко добавил, что благодарен своей теще.

Ранее, 24 сентября, Лукашенко заявил, что быть главой государства ему уже «осточертело». Однако белорусский лидер боится подвести граждан и переживает за их судьбу при другой власти.

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