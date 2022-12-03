Важно быть рядом

Соне из Петербурга 24 года. Она живет полной и насыщенной жизнью, у нее есть друзья, работа и хобби, хотя всё могло сложиться совершенно иначе. Соня передвигается на коляске, но живет самостоятельно в своей квартире. Добровольцы церковного благотворительного фонда имени святой Матроны Московской помогли ей обустроиться, приобрели электроприставку для коляски, чтобы было легче добираться до мастерских фонда, где она трудится.

Дружба Сони с фондом началась, еще когда она жила в доме-интернате. Если бы не поддержка друзей, Соня так и продолжала бы свою жизнь в интернате — только уже для взрослых людей с инвалидностью. Не имея возможности планировать и обустраивать свою жизнь самостоятельно.

А сейчас Соня и сама помогает другим особым людям. Например, недавно она продала одну из своих картин и оплатила себе и еще двум талантливым девушкам с инвалидностью дорогу на инклюзивный фестиваль «Пасхальная радость» в Сергиев Посад.

Сегодня в мире отмечается День людей с инвалидностью. И хочется обсудить то малое, что может сделать каждый из нас, встречая людей с особенностями здоровья, в своей жизни.

Для человека с инвалидностью очень важно сообщество людей, которые находятся рядом и готовы поддержать. Неравнодушные, чуткие люди, добровольцы способны менять жизнь, помогают преодолевать трудности, раскрыть потенциал человека, которому сложно сделать это в одиночку.

В этой ситуации очень важно уметь слышать, не возвышаться над человеком, а уметь разговаривать на равных, сотрудничать, стать ему приятелем или другом.

Современные молодые люди с ограниченными возможностями здоровья уже более открыты миру. Они пользуются интернетом, соцсетями — возможностей для их развития и преодоления различных барьеров становится больше. Да, они сталкиваются с массой бытовых сложностей, которые трудно представить здоровому человеку, но часто предпочитают справляться со всем своими силами и не терпят жалости к себе.

Приведу пример. В церковном социальном проекте сопровождаемого проживания в Ивановской области есть Денис, он незрячий. В свое время к священнику Мелитону (Присаде) — создателю проекта — его привезла бабушка, которая уже не могла ему помогать. Денис — пример человека, которому нужна помощь и ежедневная поддержка. Хотя сам он об этом, наверное, и не попросит.

Денис играл на гармошке и активно участвовал в жизни храма. Но в какой-то момент он захотел дальше учиться музыке. Оказалось, что до его приезда к отцу Мелитону его образованием никто серьезно не занимался — у него даже не было аттестата об окончании школы. И вот благодаря помощи священника и добровольцев Денис получил среднее образование и сейчас он студент Курского музыкального училища для слепых — единственного в России, где дают профессиональное музыкальное образование незрячим людям.

Очень важно уметь видеть, нужна ваша помощь человеку с инвалидностью или нет, не навязывать ее. Часто возникает соблазн сразу «спасать» такого человека, но, возможно, он в данный момент справляется самостоятельно. Достаточно просто подойти и спросить: «Вам нужно помочь?» — и не обижаться, если в ответ услышите отказ. Здесь нужны такт и чуткое сердце, как в любой другой дружбе и общении.

В мире, сосредоточенном на себе и своих делах, задача для каждого из нас — увидеть проблему, потребность человека и не пройти мимо. В сотворчестве может родиться прекрасный результат, человек с инвалидностью благодаря дружбе может раскрыться, начать жить более полной, красивой, насыщенной жизнью. Мы же со своей стороны можем просто вовремя подставить плечо и быть рядом в нужную минуту.

Автор — руководитель направления по помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви