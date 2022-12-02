Определены победители главной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards

В концертном зале «Зарядье» в Москве во второй раз прошла торжественная церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Награду получили победители по 10 основным и одной специальной номинации.

Russian Creative Awards — единственная в мире кросс-отраслевая награда, объединяющая все 16 креативных индустрий. Она позволяет выявить идеи, которые завоевали признание широкой общественности и оказали мощный социокультурный эффект. Идея ее вручения родилась на фест-форуме «Российская креативная неделя», на котором представители власти, бизнеса и креативные лидеры ежегодно обсуждают ключевые вопросы регионального и федерального уровня. Одним из инициаторов премии выступил Cергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

«Человеку, для того чтобы быть успешным в творческих креативных индустриях, нужно уметь нестандартно мыслить, смотреть на окружающих другими глазами, уметь мечтать, иметь мужество и смелость. Потому что, когда ты делаешь что-то впервые, нет никаких гарантий успеха. И каждый из успешных людей знает, сколько за спиной было ошибок и разочарований. Но этого мало. Для творческого человека кроме внутреннего стремления менять мир вокруг себя нужно еще уметь чувствовать запросы, мечты и стремления других, а во время вызовов понимать свою меру ответственности за то, что ты делаешь. Надо уметь быть со своей страной и своим народом», — заявил Сергей Кириенко.

В этом году на премию было номинировано около 2000 инициатив — география участников простиралась от Санкт-Петербурга до Якутска и от Мурманска до Ставрополя. Новшеством нынешнего года стало то, что выдвигать кандидатуры могли не только творческие союзы, гильдии или компании, но и физические лица. Оценивал заявки экспертный совет, в состав которого вошли 100 ведущих экспертов отрасли и представителей профессионального сообщества, внесших большой вклад в развитие креативного сектора России. Они сформировали шорт-лист лучших проектов, за которые впоследствии голосовали члены Большого жюри в составе 33 представителей из Москвы и других регионов России: ведущие профессионалы и лидеры креативных индустрий, руководители общественных и образовательных организаций, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов, государственных и частных компаний, признанные лидеры мнений и популяризации российского креативного бизнеса.

Все победители Russian Creative Awards стали обладателями эксклюзивной статуэтки в форме семечки, созданной дизайнерами из Академии Штиглица. Она символизирует собой метавселенную, которая отражает понимание креативности как целого космоса.

Церемония награждения прошла в формате большой оперной премьеры. Впервые в мире была показана опера о креативных индустриях, написанная и поставленная специально для премии. Либретто для нее написал Петр Айду, пианист, идеолог и председатель правления первого симфонического оркестра «Персимфанс». Постановка действа — работа режиссера Юрия Квятковского.

«Хотел бы поблагодарить композитора сегодняшней церемонии Петра Айду, а также музыкантов. Я был на одной репетиции. Они относились к этому материалу настороженно, но с интересом и увлеченно его осваивали. Роговой оркестр — это музыканты, которые могут извлекать на своем инструменте одну-единственную ноту, но при этом умудряются играть целые пассажи. Всё это вместе дает некую синергию, совершенно новое удивительное ощущение. Мы видели множество премий на протяжении этого года, но эта совершенно необычная», — поделился начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Для реализации уникальной концепции постановки были выбраны лучшие специалисты в своих областях, среди них Иван Виноградов, художник по свету, который создал световое оформление более чем в 60 постановках в театрах России и Европы. Были привлечены несколько самобытных коллективов, включая Академический оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова ВГТРК, Российский роговой оркестр из Санкт-Петербурга и «хор нового поколения» — вокальный ансамбль Intrada. Оперные партии исполняла солистка Московского театра музыки и поэзии Надежда Гулицкая.

«Премия — это фундамент для всех креативных индустрий, площадка, на которой вот уже второй год подряд собираются лучшие креативные предприниматели, наши собственные герои. Здесь мы задаем высокую планку для всего креативного сообщества и создаем конкурентную среду для представителей креативных индустрий. Я от души поздравляю всех победителей! И очень рассчитываю, что количество интеллектуального продукта будет расти и в следующем году мы увидим еще больше высокотехнологичных проектов и региональных практик, которые можно масштабировать на всю страну», — отмечает руководитель Роскультцентра, директор форума «Российская креативная неделя» и Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Марина Абрамова.

Опера представляла собой органичный синтез античных культурных традиций с современностью, актуальное мультижанровое произведение, в котором далекое прошлое встречается с будущим. Отталкиваясь от соревновательного характера премии, организаторы провели прямую аналогию с древнегреческими «играми». На один вечер одна из самых знаковых площадок в центре Москвы превратилась в настоящий пантеон для новых героев креативных индустрий. Практически у каждого креативного направления в Древней Греции был свой покровитель, свое божество. В структуре оперного действия именно такие персонажи и приветствовали номинантов и лауреатов.

«Опера Russian Creative Awards — это блестящее действие. Мы идем правильным путем. Сейчас у нас только один вызов. Россия сильная и должна стать самодостаточной. И я вижу свою обязанность в том, чтобы работать на многие регионы нашей страны с еще большей интенсивностью, чем когда-либо ранее. Теперь это веление времени, желание страны и наша обязанность. Хочу всем пожелать удачи, здоровья и мира!» — отметил во время церемонии вручения награды дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

ПОБЕДИТЕЛИ RUSSIAN CREATIVE AWARDS 2022

Победителей наградили в 11 номинациях. Наиболее массовой с точки зрения количества поданных заявок в этом году стала «Креативный социальный проект». Лауреатом признан сериал «Трудные подростки» от Национальной Медиа Группы (НМГ), который рассказывает о проблемах взросления через судьбы главных героев. Суммарное количество просмотров трех первых сезонов составляет более 200 млн. К премьере третьего сезона создатели разработали новое технологическое решение для помощи в трудных жизненных ситуациях — чат-бот «Трудно подросткам» в Telegram. Награду в номинации «Креативный социальный проект» Марии Залуниной, руководителю направления КСО НМГ, вручил Григорий Заславский, ректор ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства — ГИТИС».

В номинации «Культурный код» победителем стал проект возрождения часовой мануфактуры «Ракета» в Петергофе. Производство было заложено еще Петром I в 1721 году, а свое название получило в честь полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году. В 2022 году мануфактура вновь открыла двери своего обновленного музея. Художник и архитектор Гарри Нуриев открыл здесь футуристичное арт-пространство, на создание которого его вдохновил космический корабль. Награду в номинации «Культурный код» Евгении Малевой, главному дизайнеру мануфактуры, вручила певица Пелагея.

Лучшим «Цифровым проектом» 2022 года признана международная биеннале «Искусство будущего». Она открылась в Мультимедиа Арт Музее в Москве и собрала 60 художественных проектов, созданных на основе новейших технологий в областях нейросетей, робототехники, 3D-анимации, виртуальной и дополненной реальности. Причем 23 из них представили знаменитые иностранные авторы: израильская художница Михаль Ровнер, международная арт-группа teamLab, британские художники Stanza, Энтони Гормли, Филип Колберт, Эд Форниелес и Random International, исландский художник Олафур Элиассон и другие. Награду в номинации «Цифровой проект» Ольге Свибловой, директору Мультимедиа Арт Музея, вручил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

В номинации «Креативное пространство года» победителем стали Пакгаузы Нижнего Новгорода. Культурное пространство внутри ажурных металлических конструкций, которые являются объектом культурного наследия XIX века, было открыто в июне 2022 года. Центральная часть — концертный зал с естественной акустикой на 426 мест, панорамным видом на Стрелку и историческую часть города. С тех пор объект посетили уже десятки тысяч человек. Награду в номинации «Креативное пространство года» Олегу Берковичу, заместителю губернатора Нижегородской области, вручил Александр Ким, руководитель Московской школы управления Сколково.

«Событием года» стала Московская неделя моды, которую посетило свыше 1,6 млн человек. Мероприятие стало ключевым для российских дизайнеров, fashion-блогеров и профессиональных байеров. Основным местом проведения стал парк «Зарядье». Тверская площадь превратилась в индустриальный кластер с модным цехом, Тверской бульвар — в крафтовый маркет, а на окружных площадках прошли образовательные модули и практикумы. Награду в номинации «Событие года» Алексею Фурсину, руководителю департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, вручил Александр Жаров, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг».

В номинации «Образовательный проект» премию получил Институт гастрономии Сибирского федерального университета, филиал INSTITUT PAUL BOCUSE в России, первое в нашей стране учебное заведение в сфере гастрономии. Его цель — создать инновационную образовательную среду, позволяющую профессионально обучать высококвалифицированных управленцев международного уровня для индустрии гостеприимства. Награду в номинации «Образовательный проект» Алексею Горенскому, учредителю группы компаний Bellini Group, директору Института гастрономии Сибирского федерального университета, вручил Александр Цыпкин, российский писатель, публицист, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям.

«Открытием года» жюри признало VK Play, запущенную весной российскую игровую площадку для любителей игр, разработчиков и авторов контента. Сегодня она объединяет в себе стриминг, киберспорт, каталог игр, игровое медиа и облачный гейминг. С апреля на VK Play появилось более 7 млн новых аккаунтов. Награду в номинации «Открытие года» Родиону Котельникову, директору департамента VK Play, вручил Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам. «Это очень высокая оценка того, что мы делаем. Платформу VK Play мы задумывали как качественный, технологичный и безопасный проект, место встречи всех, кто увлечен играми и кто с ними связан. Гордимся тем, что получилось. Такая точка притяжения игровой аудитории в России. Будем продолжать делать это дальше и дальше. Спасибо огромное!» — поблагодарил Родион Котельников.

Лауреатом 2022 года в номинации «Креативный регион» стала Республика Саха (Якутия), лидер по количеству федеральных инициатив с лучшей в стране системой поддержки креативных индустрий. Именно здесь создан первый в РФ креативный кластер с режимом территории опережающего развития, что дает налоговые льготы резидентам, находится самый активный предпосевной венчурный фонд и крупнейший на Дальнем Востоке IT-парк. А кино и игры якутского производства известны во многих странах мира. Награду в номинации «Креативный регион» Айсену Николаеву, главе Республики Саха (Якутия), вручил мэр Москвы Сергей Собянин.

В номинации «Меценат года» победил Алишер Усманов. Возглавляемый им благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» занимает лидирующие позиции среди крупнейших некоммерческих организаций России, поддерживающих культурное и социальное развитие страны. Среди его партнеров все ключевые институции страны в области культуры и искусства с мировыми именами. Являясь активным участником развития инклюзии и доступной среды, в том числе в области культуры и искусства, фонд предлагает людям с инвалидностью по зрению актуальные сервисные решения для самореализации, развития и интеграции в общество, реализуя программу «Особый взгляд». Награду в номинации «Меценат года» Фатиме Мухомеджан, директору фонда, вручил Андрей Кончаловский, режиссер театра и кино.

«Человеком года в креативных индустриях», по версии Russian Creative Awards, признан Валерий Гергиев, российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра. Он является основателем и руководителем престижных международных фестивалей. С 2011 года возглавляет оргкомитет международного конкурса им. П.И. Чайковского, при этом уделяя огромное внимание работе с молодыми музыкантами. Награду вручил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Также в этом году был награжден победитель в «Специальной номинации» — организационный комитет премии выбрал его из общего числа номинантов. Награда присуждена Ярославу Дронову (Shaman). Певец самостоятельно продюсирует свое творчество и является автором слов и музыки всех своих песен. Он добился популярности благодаря интернету и сегодня, по данным сервиса «Яндекс Wordstat», стал абсолютным лидером среди российских артистов по количеству поисковых запросов. Награду вручил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.