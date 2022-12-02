Приморье и Сахалин нарастили экспорт рыбы и морепродуктов в шесть стран

С начала 2022 года экспорт рыбы и морепродуктов из Приморского края и Сахалинской области вырос в шесть стран. Об этом сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

С января по ноябрь включительно на экспорт оформлено 19 150 партий рыбы и морепродуктов. Их общий вес составил 987,2 тыс. т. Почти в пять раз увеличены поставки в Индонезию, почти в четыре раза — в КНДР, пишет zr.media.

Так, в Индонезию отправили 2956 т рыбопродукции, а за аналогичный период 2021 года — 600 т. В Северную Корею поставлено 4696 т, в 2021-м — 1252 т.

Также в 1,3 раза выросли объемы экспорта в КНР (вывезено 339 тыс. т продукции) и Таиланд (4164 т), в 3,2 раза в Гану (3587 т), в 1,2 раза во Вьетнам (3874 т), уточняет ИА SakhalinMedia.

Кроме того, морепродукты и рыба из Приморья и Сахалина поставляются в Республику Корея, Японию, Нигерию и другие страны.