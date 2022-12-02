На Конгрессе молодых ученых обсудили возможности уникального исследовательского реактора МБИР

1 декабря в рамках II Конгресса молодых ученых состоялся круглый стол на тему «Международный центр исследований на базе реактора МБИР — площадка для воплощения идей молодых ученых».

В мероприятии приняли участие представители ведущих российских предприятий атомной отрасли и научных организаций. Модератором выступил директор международных научно-технических проектов госкорпорации «Росатом», генеральный директор ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР» Василий Константинов.

Участники обсудили уникальные характеристики и экспериментальные возможности многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, самого мощного исследовательского реактора, которые позволят на порядок ускорить и существенно расширить направления исследований в обоснование решений двухкомпонентной ядерной энергетики и замыкания топливного цикла, которые лягут в основу будущего атомной энергетики в горизонте 50–100 лет.

Открывая круглый стол и обращаясь к молодым ученым, Василий Константинов подчеркнул стратегическую значимость строящегося в Димитровграде (Ульяновская область) реактора МБИР. «Амбициозный проект технологически совершенного и самого мощного в мире экспериментального реактора приковал внимание международного ядерного сообщества. Представители 13 международных организаций уже участвуют в работе над формированием Программы международных экспериментальных исследований, активная работа по которой стартует в следующем десятилетии. Реализация данной программы в будущем станет задачей сегодняшних студентов, молодых ученых, которые только начинают свой научный путь», — отметил он.

Научный руководитель АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» Владимир Троянов в своем выступлении рассказал о программе перспективных исследований на реакторной установке МБИР и будущих задачах для молодых ученых, особо подчеркнув важность исследовательских реакторов в проведении материаловедческих исследований процессов.

Директор АО «ГНЦ НИИАР» Александр Тузов сообщил о новых экспериментальных возможностях института, которые возникнут с завершением сооружения МБИР и исчерпанием реакторного ресурса БОР-60. Он отметил, что реактор МБИР заменит реактор БОР-60 и позволит продолжить начатые эксперименты по проведению реакторных и послереакторных исследований, производству электроэнергии и тепла, отработке новых технологий производства радиоизотопов и модифицированных материалов.

Руководитель проектного офиса Отраслевого центра капитального строительства «Росатома» Валерий Ольховский представил доклад о современных технологиях, используемых при сооружении МБИР, в частности о цифровом моделировании сооружаемых объектов реакторного комплекса (применении BIM-модели). Благодаря этой модели, системе дистанционного мониторинга строительной площадки и тесному взаимодействию ученых и строителей сооружение МБИР идет с опережением графика.

Председатель совета молодых ученых «Росатома», руководитель направления ЧУ «Наука и инновации» Екатерина Солнцева рассказала о научной работе профильных комитетов консультативного совета Международного центра исследований на базе реактора МБИР. Она подчеркнула, что развитие технологий ядерной энергетики требует новых экспериментальных инструментов, способных сделать атомную генерацию на 100% безопасной. Современная и технологически совершенная исследовательская инфраструктура реактора МБИР позволит обеспечить создание новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок IV поколения.

«За словом обязательно следует дело, за делом — результат», — гласит китайская пословица. Уникальные характеристики и возможности реактора МБИР помогут воплотить в жизнь самые смелые идеи ученых нового поколения, он станет фундаментом для научных прорывов энергетики будущего», — подвел итог Василий Константинов, призвав молодых ученых присоединяться к проекту.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и фонд «Росконгресс». Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО «Национальные приоритеты». Конгресс проходит при поддержке титульного партнера — федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», титульного партнера — государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», стратегического партнера — ПАО «Россети», официального партнера — государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», официального партнера — ПАО «Сбербанк».