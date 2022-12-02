Туристы стали чаще покупать туры на Новый год в Москву
Спрос на новогодние туры в Москву вырос примерно на 25%. Уровень продаж путевок достиг показателя доковидного периода. Гостиницы и отели в столице на праздничные даты переполнены, передает телеканал «Известия». Большую часть туров бронируют семейные пары с детьми рассказали представители туристических компаний. В разгар школьных каникул особой популярностью пользуется пятидневные поездки с экскурсиями и мероприятиями.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.