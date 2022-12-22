День дальней авиации ВВС России – 2022: история и традиции праздника

В России 23 декабря отмечают День дальней авиации — праздник военнослужащих, выполняющих важнейшие стратегические задачи на поле боя и обеспечивающих безопасность территории в мирное время. В 2022 году торжество приходится на пятницу. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями знаменательного дня.

День дальней авиации – 2022: история праздника

Дата праздника была выбрана в память о знаковом событии в истории дальней авиации. 23 декабря 1913 года тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец», созданный авиаконструктором Игорем Сикорским, впервые поднялся в воздух. В том же году воздушное судно доказало свою способность к перевозке грузов. Поначалу это был рекордный груз весом 1100 кг, а затем и пассажиры — 16 человек и пес по Кличке Шкалик, принадлежавший самому авиаконструктору.

Через год в ту же дату, 23 декабря, император Николай II распорядился создать первую в мире эскадру бомбардировщиков. В свою очередь, первая дальнебомбардировочная авиация (ДБА) как отдельный вид войск появилась 5 ноября 1940 года. Летчики проявили себя во многих крупных сражениях Великой Отечественной войны, наград удостоились около 25 тыс. солдат и офицеров. За историю существования подразделение дальней авиации несколько раз подвергалось переформированию, становилось частью более крупных военных подразделений. С 2015 года оно входит в состав Воздушно-космических сил РФ.

Профессиональный праздник у летчиков дальней авиации появился в 1999 году — был учрежден приказом Главнокомандующего ВС России.

День дальней авиации – 2022: традиции праздника

На сегодняшний день в состав подразделения дальней авиации входят стратегические бомбардировщики, самолеты-заправщики, бомбардировщики-ракетоносцы. В задачи пилотов входит патрулирование дальних территорий, разведка, нанесение ударов по объектам врага в глубоком тылу и на линии фронта.

В день праздника летчики получают поздравления от командования, высокопоставленные чиновники выступают с речью о роли и подвигах дальней авиации. Лучших пилотов повышают в звании и представляют к наградам.

СМИ по случаю торжества транслируют кадры работы бомбардировщиков и документальную хронику, берут интервью у действующих летчиков и ветеранов профессии.

28 октября в России также отмечали День создания армейской авиации РФ. «Известия» рассказали об истории этого войскового подразделения и поделились традициями праздника.