День создания армейской авиации РФ – 2022: история и традиции праздника

В России 28 октября отмечают День создания армейской авиации — подразделения войск, оказывающего пехоте поддержку с воздуха. Их роль в выполнении боевых задач очень важна, а состав формируется из военнослужащих самых разных специальностей. В 2022 году праздник приходится на пятницу. «Известия» проводят экскурсию в историю праздника и вспоминают его традиции.

День создания армейской авиации РФ — 2022: история праздника

Дату праздника связали с созданием в 1948 году в Серпухове первой авиационной эскадрильи, оснащенной вертолетами. Считается, что именно это событие положило начало созданию армейской авиации как отдельного вида войск.

Первоначально вертолеты не выполняли боевых заданий — они перевозили оборудование для других видов войск, служили для связи между подразделениями, выполняли разведывательные задачи. Но уже в ходе военных операций в Афганистане, Таджикистане и других горячих точках они раскрыли свой потенциал в качестве боевых машин.

В 1990 году армейская авиация была выведена из состава Военно-воздушных сил (ВВС) России и стала самостоятельным родом войск, но в 2003 вернулась обратно. Теперь вместе с ВВС это подразделение входит в Военно-воздушных сил РФ, которые с 2015 года входят в Воздушно-космические силы РФ.

День создания армейской авиации РФ – 2022: традиции праздника

В день праздника принято поздравлять военнослужащих армейской авиации всех рангов и званий, а также инженеров, конструкторов и других специалистов, обслуживающих войска.

Командование устраивает для подчиненных смотровые мероприятия и праздничные застолья, выделяет лучших, повышая их в звании и вручая награды.

Пилотов и других специалистов поздравляют и в кругу семьи, отмечая доблесть, мужество, братский дух, сноровку и мастерство.

24 октября в России отмечали еще один профессиональный праздник военнослужащих — День подразделений специального назначения. «Известия» освещали историю и традиции знаменательной даты. Другие события осени 2022 года собраны в особом календаре.