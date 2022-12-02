Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Авто
Tesla начала поставлять клиентам электрогрузовик Semi
Происшествия
В Москве неизвестные похитили мужчину с целью узнать пароль от его криптокошелька
Происшествия
Открытое горение на судне на Борисовских прудах в Москве ликвидировано
Мир
Минфин ФРГ отказал минобороны в запросе на восстановление запасов боеприпасов
Общество
В Москве задержали ограбивших тещу певца Воробьева «клоунов»
Армия
В ЛНР заявили о готовности ВСУ покинуть Артемовск
Общество
Совфед предложил Минтрансу пресечь работу нелегальных перевозчиков
Мир
В Белоруссии перехватили запущенный с украинской стороны разведывательный дрон
Мир
В турецком порту Самсун прогремел взрыв
Мир
Стоимость перевозки российской нефти выросла на фоне санкций
Происшествия
Здание исправительной колонии в Горловке повреждено в результате обстрела ВСУ

Стала известна причина отказа россиян сортировать мусор

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне не сортируют мусор главным образом из-за отсутствия контейнеров рядом с домом, показал проведенный Почта Банком опрос.

Согласно результатам исследования, 32% респондентов не разделяют бытовые отходы. Большинство из них не сортируют мусор из-за того, что поблизости нет специальных баков или сортировочных пунктов, также часть респондентов уверена, что делать это бессмысленно, поскольку отходы все равно окажутся на одной свалке. Некоторые пожаловались на отсутствие дома места для хранения мусора и на нехватку времени. Небольшая доля россиян считает, что мусор и так должен сортироваться после вывоза.

В то же время 68% опрошенных сортируют бытовые отходы. Чаще всего это пластик, ртутные градусники и батарейки, а также стекло и макулатура. Респонденты объясняют свои действия главным образом заботой об экологии.

Большинство опрошенных (75%) считает, что контейнеры для раздельного мусора должны располагаться рядом с каждым домом. Еще 43% уверены, что целесообразно их устанавливать вблизи общественных мест — торговых центров, кинотеатров и парков. 28% респондентов считают, что баки для раздельного мусора должны стоять рядом со школами, поликлиниками и другими социальными учреждениями.

По мнению участников исследования, помимо необходимости устанавливать специальные контейнеры в каждом дворе также нужно развивать сеть пунктов приема вторсырья и продвигать инициативы по сбору отходов в школах и на рабочих местах.

Опрос проведен в период с 12 по 23 ноября на сайте Почта Банка и в соцсетях. В исследовании приняли участие около 1800 человек в возрасте от 18 до 55 лет из разных регионов страны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022