Стала известна причина отказа россиян сортировать мусор

Россияне не сортируют мусор главным образом из-за отсутствия контейнеров рядом с домом, показал проведенный Почта Банком опрос.

Согласно результатам исследования, 32% респондентов не разделяют бытовые отходы. Большинство из них не сортируют мусор из-за того, что поблизости нет специальных баков или сортировочных пунктов, также часть респондентов уверена, что делать это бессмысленно, поскольку отходы все равно окажутся на одной свалке. Некоторые пожаловались на отсутствие дома места для хранения мусора и на нехватку времени. Небольшая доля россиян считает, что мусор и так должен сортироваться после вывоза.

В то же время 68% опрошенных сортируют бытовые отходы. Чаще всего это пластик, ртутные градусники и батарейки, а также стекло и макулатура. Респонденты объясняют свои действия главным образом заботой об экологии.

Большинство опрошенных (75%) считает, что контейнеры для раздельного мусора должны располагаться рядом с каждым домом. Еще 43% уверены, что целесообразно их устанавливать вблизи общественных мест — торговых центров, кинотеатров и парков. 28% респондентов считают, что баки для раздельного мусора должны стоять рядом со школами, поликлиниками и другими социальными учреждениями.

По мнению участников исследования, помимо необходимости устанавливать специальные контейнеры в каждом дворе также нужно развивать сеть пунктов приема вторсырья и продвигать инициативы по сбору отходов в школах и на рабочих местах.

Опрос проведен в период с 12 по 23 ноября на сайте Почта Банка и в соцсетях. В исследовании приняли участие около 1800 человек в возрасте от 18 до 55 лет из разных регионов страны.