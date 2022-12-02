Анонсирована последняя в этом году акция «День без турникетов»

В Москве в рамках акции «День без турникетов», которая пройдет с 8 по 10 декабря, можно будет бесплатно посетить инновационные центры, технопарки, мануфактуры. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Декабрьская акция станет четвертой с начала года, в предыдущих трех поучаствовали 43 тыс. человек. Проект привлекает все новых партнеров — из 120 площадок, которые предлагается посетить на этот раз, 20 присоединилось впервые», — сообщила вице-мэр.

В числе предприятий, которые приглашают на экскурсии, — телекоммуникационная компания, лаборатория робототехники, мастерская флористики, архитектурное бюро и банк. Кроме того, откроет свои двери одно из ведущих промышленных предприятий России, работающих в сфере транспортного машиностроения. Также в акции примут участие компании из программы поддержки локальных брендов «Сделано в Москве».

Одной из площадок «Дня без турникетов» станет швейная фабрика, посетителям которой продемонстрируют весь цикл производства одежды — от создания лекал до упаковки готовой продукции.

В рамках акции дети смогут побывать на производстве игрушек и в экоцентре «Цветоводство», где во время экскурсии им расскажут о жизни бабочек и муравьев. В то же время образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ, детские технопарки РГСУ, МФЮА, «На Зорге» и «Калибр» подготовили профориентационные активности для подростков.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.