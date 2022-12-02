Инвалида не пустили в магазин на Камчатке из-за собаки-поводыря
Прокуратура Петропавловска-Камчатского завершила проверку по факту отказа пустить в магазин мужчину-инвалида с собакой-поводырем. Проверка проводилась по обращению местного жителя с ограниченными возможностями здоровья.
ИА KamchatkaMedia уточняет, что инцидент произошел 21 октября. Мужчина в сопровождении собаки-проводника пришел в магазин за продуктами. Однако продавец не пустила их в торговый зал, несмотря на предъявленные документы о том, что у животного есть официальный статус.
Во время прокурорской проверки продавец объяснила, что поступила так из-за возможной порчи имущества собакой. В отношении сотрудницы магазина возбуждено административное дело по статье «Дискриминация». Ей грозит штраф до 3 тыс. рублей.
Завтра, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов.