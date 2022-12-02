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В Нижнем Новгороде обсудили тему образования будущего

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В Нижнем Новгороде прошла конференция Global Impact Conference 2022, главной темой которой стало «Образование как катализатор будущего».

Конференция была организована при поддержке «Росатома» в день 15-летия госкорпорации.

В мероприятии приняли участие эксперты из 20 стран мира. Специалисты обсудили различные кейсы корпоративных университетов и крупнейших предприятий. В частности, представители «Росатома» рассказали о возможностях для роста, которые есть у их сотрудников.

«У нас потрясающее предприятие, у нас прекрасные преподаватели, у нас прекрасные руководители, которые, конечно же, создают такую возможность. Но у нас много еще впереди. И много интересных проектов», — рассказала заместитель гендиректора по персоналу госкорпорации Татьяна Терентьева.

На одной из площадок также обсудили тему слияния искусства, науки и бизнеса. Так, соучредитель Латиноамериканской лаборатории геополитики энергетики Джойс Мендес отметила, что своим студентам, среди которых много девушек, она дает возможность «самим влиять на политику в области энергетики», а также рассказывает о возобновляемых источниках энергии, водной и солнечной энергии.

Кроме того, на конференции поднималась тема будущего человечества. По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, основными глобальными задачами к 2050 году станут экология, мир и развитие. «Чистая планета — это мирное небо, это счастливые люди на всей Земле. Вот из этих компонентов мне бы хотелось, чтобы состояла повестка-2050. Это комфортная среда, где человек не просто живет и не наносит вреда природе, а, наоборот, вместе с ней гармонично развивается», — сказал Лихачев. Он также подчеркнул, что человечество должно направить все усилия не на конфликты, а на развитие, на то, чтобы «сделать жизнь лучше, дольше, качественней».

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