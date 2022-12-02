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В Мексике скончался последний ветеран Второй мировой войны

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Richard Ellis
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Последний мексиканский ветеран Второй мировой войны сержант Орасио Кастильеха Альбарран скончался на 99-м году жизни. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на минобороны Мексики.

Сообщается, что он был одним из 300 мексиканских летчиков в составе 201-й эскадрильи, известной как «Ацтекские орлы», которая участвовала в боевых действиях на Филиппинах против Японии в 1945 году совместно с ВВС США.

В 1942 году Кастильеха в возрасте 18 лет окончил Военную школу, где получил специальность радиста, и поступил в группу летного мастерства. Был удостоен медали «За службу на Дальнем Востоке».

Во время похорон ему были оказаны все воинские почести.

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