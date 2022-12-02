Дизайнеры рассказали о новой мошеннической схеме обмана

Мошенники атаковали российских веб-дизайнеров, перешедших работать на удаленку. О схеме обмана рассказали «Известиям» трое из них.

Так, человека находят на профессиональном сайте Behance и предлагают работу в престижной американской компании. С кандидатом долго переписываются, льстят и обещают гонорары в долларах, после чего убеждают пройти платный тест на липовом сайте якобы для получения американского сертификата о владении английским языком. В итоге человек остается без денег и работы. На подобной схеме фейкового трудоустройства уже попались сотни людей, которые ищут заработок в интернете.

Сразу несколько российских графических дизайнеров стали жертвами мошенников. Среди них Валерия Корочкина — молодой специалист по созданию логотипов и брендов для бизнеса. Мошенники написали ей в Telegram, что известная фирма Ripcord Design из Бостона увидела ее работы на крупном специализированном дизайнерском сайте Behance и ей «они идеально подходят».

Платить обещали $180 за логотип и $240 за две его версии. Всё, что было нужно — резюме на английском, портфолио и языковой сертификат «международного формата».

«Такой сертификат можно получить, сдав экзамен TOEFL за $270 или по упрощенной схеме на сайте langtop.ru за 1900 рублей, сообщил мне потенциальный работодатель, который представился как Андрей Титов. По его словам, сертификат был обязательным условием, без которого нельзя заключить договор», — рассказала Валерия.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Трудное устройство: мошенники придумали хитрую схему обмана веб-дизайнеров»