Два мостовых перехода открыли на автодороги «Эдьигээн» в Якутии

В Якутии ввели в эксплуатацию два мостовых перехода, расположенных на автодороге «Эдьигээн» в Вилюйском районе. Торжественное открытие состоялось 30 ноября, сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Речь идет о мостовых переходах через реки Дьиппа и Дьабыдах. Они помогут решить ряд проблем, связанных с транспортным сообщением населенных пунктов Кюлетского куста: Кюлетского 1-го, Кюлетского 2-го, Югюлятского, Тылгынинского наслегов с районным центром, пишет ИА SakhaNews.

Протяженность перехода через Дьиппу составляет 67,4 м. Его возвели за 132 млн рублей, более 90 млн рублей из них были направлены из бюджета республики. Длина сооружения через Дьабыдах – 37,6 м, а стоимость – 77 млн рублей. Деньги выделила районная администрация.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе регионального правительства, оба моста железобетонные. Возвела их компания «Сахаспецмонтаж-95».