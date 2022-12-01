Реклама
Прямой эфир
Мир
Обнаруженную в посольстве США в Мадриде подозрительную посылку взорвали
Экономика
ЦБ не увидел поводов сохранять льготную ипотеку на новостройки в прежнем виде
Мир
В МИД РФ пообещали ответить на высылку российского дипломата из Литвы
Мир
Страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России
Мир
Вице-канцлер ФРГ Хабек признал, что лично подписал документы об отправке оружия на Украину
Общество
В РФ могут появиться новые службы психологической помощи гражданам
Происшествия
Мирная жительница погибла в Гольмовском из-за обстрела ВСУ
Общество
Путин заявил о необходимости сделать всё для поддержки жителей новых регионов
Мир
СМИ узнали о невозможности Франции продолжать поставку оружия Киеву
Мир
В Турции потерпел крушение одномоторный самолет
Экономика
Финансовый эксперт предрек повышение цен на «новогодние» продукты на 10–15%
Культура
В Минкультуры поддержали предложение Медведева о создании музея героев СВО

Два мостовых перехода открыли на автодороги «Эдьигээн» в Якутии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии ввели в эксплуатацию два мостовых перехода, расположенных на автодороге «Эдьигээн» в Вилюйском районе. Торжественное открытие состоялось 30 ноября, сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Речь идет о мостовых переходах через реки Дьиппа и Дьабыдах. Они помогут решить ряд проблем, связанных с транспортным сообщением населенных пунктов Кюлетского куста: Кюлетского 1-го, Кюлетского 2-го, Югюлятского, Тылгынинского наслегов с районным центром, пишет ИА SakhaNews.

Протяженность перехода через Дьиппу составляет 67,4 м. Его возвели за 132 млн рублей, более 90 млн рублей из них были направлены из бюджета республики. Длина сооружения через Дьабыдах – 37,6 м, а стоимость – 77 млн рублей. Деньги выделила районная администрация.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе регионального правительства, оба моста железобетонные. Возвела их компания «Сахаспецмонтаж-95».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022