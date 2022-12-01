Почти 75% жителей планеты старше 10 лет имеют мобильный телефон, данные предоставил Международный союз электросвязи. Самая высокая доля зафиксирована в странах Европы — 93%. В Африке гаджеты есть лишь у 61% населения, передает телеканал «Известия». В пресс-релизе организации сообщается, что смартфон — распространенный инструмент для выхода в интернет. Сеть стала более доступной во всех регионах мира и среди групп с разным уровнем дохода. Однако возможность выхода в Сеть растет неравномерно. Отмечается, что по-прежнему слишком много людей живет в цифровом вакууме.

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