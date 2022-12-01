Байден потерялся на сцене во время зажжения елки в Нью-Йорке

Байден потерялся на сцене во время зажжения елки в Нью-Йорке

2022-12-01 16:14:19

2022-12-01 16:14:19

2022-12-01 16:14:19

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