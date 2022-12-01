Нью-Йорк и Сингапур стали самими дорогими городами для жизни в 2022 году

Нью-Йорк и Сингапур стали самими дорогими городами в мире для жизни по итогам 2022 года. Об этом 1 декабря говорится в исследовании компании Economist Intelligence Unit (EIU).

Второе место в рейтинге занял израильский Тель-Авив, который возглавил список в прошлом году. Третьим городом стал китайский Гонконг.

В первую десятку также вошли Лос-Анджелес (США), Цюрих и Женева (Швейцария), Сан-Франциско (США), Париж (Франция), Копенгаген (Дания) и Сидней (Австралия).

Москва же оказалась на 37 месте, а Санкт-Петербург — на 73. Последнее место в рейтинге, 172-е, заняла столица Сирии Дамаск.

Отмечается, что рост цен в 172 городах, включенных в опрос, стал самым сильным за последние 20 лет. Больше всего подорожал бензин, продукты питания, коммунальные услуги и товары для дома, сообщает «Газета.Ru».

В середине сентября компания Henley & Partners выпустила рейтинг городов с самым большим количеством состоятельных людей. Так, в пятерку рейтинга вошли: Нью-Йорк, Токио, Сан-Франциско, Лондон и Сингапур. Также среди богатейших городов мира: Сидней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюрих, Сеул, Мельбурн, Даллас и Форт-Уэрт, Женева и Париж.

По мнению экспертов компании New World Wealth, масса состоятельных жителей Дубая, Мумбая и Шеньчженя так быстро растет, что к 2030 году эти города также войдут в топ-20 богатейших городов планеты.