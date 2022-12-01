Более 1000 организаций и проектов подали заявки на участие в Премии Рунета

28 ноября завершился прием заявок на Премию Рунета, которая вручается за значительный вклад в развитие российского сегмента интернета. Всего на конкурс подано 1135 заявок. Теперь за номинантов проголосуют эксперты, пользователи и искусственный интеллект.

«Мы получили множество заявок как от известных ИТ-компаний, так и от малого и среднего бизнеса и социальных проектов. Совсем скоро узнаем, как изменился Рунет в этом году, какие новые проекты появились и какие тренды усилились. Голосование — важный и ответственный этап. Выбирает лучших из лучших не только экспертное жюри, но и сами пользователи, для кого запускаются проекты и создают контент блогеры», — отметила Екатерина Демкина, PR-директор РАЭК.

В основных и специальных номинациях экспертное голосование традиционно проходит в два этапа:

с 29 ноября по 2 декабря голосует экспертный клуб, по итогам которого будут сформированы шорт-листы. Экспертный клуб — открытое сообщество, в состав которого входят свыше 1 тыс. IT-профессионалов;

с 3 по 8 декабря состоится голосование экспертного совета, который выберет по три равноправных лауреата в каждой номинации. Экспертный совет — топ-эксперты: отраслевые, общественные, государственные деятели.

Уже второй год четвертого лауреата в основных номинациях определяет искусственный интеллект. Алгоритм учитывает историю трафика, цитирования, характер отзывов и новостей. Далее оргкомитет сравнивает выбор ЭС и ИИ и присуждает отдельную статуэтку, если выбор ИИ отличается от выбора ЭС.

В этом году эксперты выбирают лауреатов в основных номинациях и в специальных номинациях:

«Государство и общество»;

«Экономика и бизнес»;

«Здоровье и отдых»;

«Наука, технологии и инновации»;

«Образование и кадры»;

«СМИ и массовые коммуникации»;

«Путешествия по .РФ»;

«Подкасты и цифровой контент»;

«Туризм и индустрия гостеприимства»;

«Народов много — Родина одна»;

«Культурные проекты в Сети».

Параллельно с экспертным пройдет народное голосование в трех номинациях:

«Лучшее бизнес-сообщество в соцсетях»;

«Лучший блогер Рунета»;

«Лучшие социальные проекты в Рунете».

С 1 по 12 декабря каждый пользователь может отдать свой голос за номинанта в мини-приложении «ВКонтакте», которое будет доступно в официальном сообществе Премии Рунета во «ВКонтакте».

Премия Рунета — ежегодная награда лучшим компаниям и их проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет — это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета и направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. Вручается с 2004 года.