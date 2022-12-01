Амурский тигр несколько раз выходил к дороге в Приморье

В Приморье был замечен амурский тигр, который не боится людей. В Партизанском районе края хищника несколько раз видели лежащим или сидящим у обочины, передает телеканал «Известия». На месте лежки животного не нашли следов крови, тигр не ранен. Специалисты пытаются выяснить причины поведения дикого зверя.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru