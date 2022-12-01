Сбербанк открыл первый исламский офис

Сбербанк открыл в Казани первый офис партнерского финансирования. Там будут принимать как розничных, так и корпоративных клиентов, рассказали в банке.

Среди предлагаемых в офисе продуктов — мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия.

«Исламский офис в столице Татарстана — это первое в России отделение, которое организовано и оформлено по всем правилам шариата. В основе дизайн-концепции используется авторский орнамент, индивидуально разработанный Ниязом Хазиахметовым, членом Союза художников России, лауреатом премии Министерства культуры республики Татарстан им. Б. Урманче», — отметили в Сбербанке.

В офисе расположены кофейня, магазин с сувенирной продукцией и стенд «Музей Ислама в России».

По словам старшего вице-президента Сбербанка Олега Ганеева, в столице Татарстана наблюдается «растущий спрос на исламские финансовые продукты и сервисы». «Повышая доступность продуктов партнерского финансирования, мы тем самым развиваем и популяризируем это направление среди клиентов банка», — подчеркнул он.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что система исламского финансирования является перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества. «Подобная модель может выступить в качестве альтернативы западным рынкам капитала и торговым площадкам», — считает он.

Минниханов напомнил, что «Татарстан стал пилотным регионом по внедрению партнерского банкинга в России». В настоящее время клиентами Сбербанка являются более 2,4 млн жителей республики, а также крупнейшие промышленные предприятия региона.