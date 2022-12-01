В Европейском центробанке считают, что биткоин находится «на последнем дыхании»

В Европейском центробанке пришли к выводу, что биткоин находится «на последнем дыхании». Сейчас криптовалюта колеблется около границы в $20 тыс., передает телеканал «Известия». Сторонники биткоина надеются на дальнейший подъем курса. Однако эксперты напоминают, что в ноябре прошлого года цифровой актив стоил $69 тыс. К середине июня этого года курс криптовалюты обвалился до $17 тыс. и больше значительно не поднимался.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.