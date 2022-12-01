Новую спортплощадку установили на сельском стадионе «Амур» в ЕАО

В селе Ленинское в ЕАО установили новую спортплощадку на территории стадиона «Амур». Об этом сообщает региональное правительство.

На площадке смонтировали брусья, турники, гимнастические скамьи, мишени, помосты, силовые тренажеры для разных групп мышц, также имеется комплекс для прыжков в длину.

«Появление нового спортивного объекта поможет поднять качество подготовки участников испытаний ГТО, а также это дополнительная возможность провести время с пользой для здоровья для всех желающих», — рассказал директор Центра спортивной подготовки ЕАО Максим Галачев.

Как уточняет ИА EAOMedia, в 2022 году в сдаче нормативов комплекса ГТО приняли участие более 500 человек. На сегодняшний день на портале комплекса зарегистрированы 10,5 тыс. жителей области.