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Всероссийский правовой диктант стартует 3 декабря

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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3 декабря, в День юриста, будет дан старт Всероссийскому правовому диктанту. Это уникальный проект, призванный исследовать уровень правовой грамотности граждан Российский Федерации, дав возможность каждому желающему пройти тестирование и узнать результат своих знаний.

Проект был разработан в 2016 году основателем и президентом ГК «ЕЮС» Сергеем Бекреневым. За пять лет правовой диктант приобрел большую популярность среди россиян и сегодня вырос в целую семью социально значимых тестов, включив в себя Всероссийский правовой предпринимательский диктант и Кибердиктант. Сейчас на стадии разработки Всероссийская олимпиада для школьников по предпринимательству, Эпидемиологический диктант и Антикоррупционный диктант.

Суммарно за все этапы проекта количество участников достигло значения в 1 401 658 человек.

В рамках Всероссийского правового диктанта каждый желающий сможет пройти тестирование на знание основ российского законодательства и получить свой персональный правовой портрет.

«Во всех наших диктантах приняло участие более 2,5 млн человек. Диктанты работали в проектах АНО «Россия — страна возможностей», «Другого дела», на ПМЭФ, на Форуме молодежного предпринимательства, в московских школах и на многих других мероприятиях. 3 декабря 2022 года, в профессиональный праздник юристов, по всей стране запускается проект, с которого всё началось. Всероссийский правовой диктант в этом году преодолеет отметку в 1,5 млн участников. Спасибо каждому, кто помог нам в достижении целей и развитии важного для наших граждан проекта», — прокомментировал начало проекта президент ГК «ЕЮС» и основатель Фонда развития правовой культуры и правосознания Сергей Бекренев.

Информационным партнером Всероссийского правового диктанта-2022 станут «Известия».

С 3 по 10 декабря проходите по ссылке и отвечайте на вопросы из разных областей права.

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