В Истре откроется выставка «Под знаком Рубенса»

В Государственном историко–художественном музее «Новый Иерусалим» 9 декабря откроется выставка «Под знаком Рубенса».

Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России. Она представит 67 знаковых произведений известных мастеров эпохи расцвета фламандского искусства. Ключевым образом экспозиции станет никогда не выставлявшаяся в России работа Питера Пауля Рубенса, чья фигура и творчество стали смысловым центром всего проекта.

XVII век — золотая эпоха фламандской живописи, время ее блестящего, хоть и непродолжительного расцвета, отправным импульсом которого стала фигура Питера Пауля Рубенса. Возглавив национальную художественную школу первой половины XVII века, он надолго сделал ее главным явлением культурной жизни Фландрии. Формирование хрестоматийных жанров, становление вкусов заказчика, активный спрос на произведения фламандцев и многое другое происходило именно «под знаком Рубенса». Этот яркий период мировой истории искусств открывает посетителям выставка в музее «Новый Иерусалим».

В экспозицию включены работы, вышедшие из мастерских главных художников фламандской школы: Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Тенирса Младшего и самого Питера Пауля РУБЕНСА, а также чрезвычайно редкие произведения авторов, чье художественное наследие исчисляется сегодня единичными экземплярами. Так, например, посетители увидят единственную подписную работу женщины-художницы того периода Йоанны Вергаувен.

Многие региональные музеи России обладают отдельными произведениями и небольшими коллекциями работ фламандской школы. Однако, только подчиненные единому экспозиционному замыслу, картины из разных собраний в таком многообразии и количестве обретают характер масштабной, уникальной по своему охвату выставки.

Проект объединил работы из 9 музеев, среди которых Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Нижегородский художественный музей, Музей-усадьба «Архангельское», Воронежский областной художественный музей, Серпуховский историко-художественный музей, Тульский музей изобразительных искусств, Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей, Ярославский художественный музей и государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим».

Также в экспозиции представлены работы из частных собраний Владимира Некрасова, Валерии и Константина Мауергауз, Дмитрия Гарибяна, Алексея Сёмина, галереи «Центр искусств. Москва».

Василий Кузнецов, министр культуры и туризма Московской области:

«Выставки с широчайшей географией представляемых коллекций стали для «Нового Иерусалима» не просто доброй традицией, а вектором программной работы. Музей поддерживает статус крупнейшей региональной культурной площадки, знакомя жителей Подмосковья и столицы с произведениями великих художников. Часто такие проекты становятся событием федерального значения. В этот раз в центре внимания непревзойденный Рубенс и влияние его творчества на современников и последователей – среди них и всемирно известные имена, и редкие художники, встреча с картинами которых — большая удача. Уверен, что выставка будет интересна самому широкому кругу зрителей».

Важной частью экспозиции станут две работы Питера Пауля Рубенса и его мастерской из частной коллекции, которые впервые будут представлены публике. Это характерные образцы фламандской живописи первой половины XVII столетия. «Коронование Роксаны Александром Македонским» из собрания Владимира Некрасова иллюстрирует сюжет, популярный в классическом западноевропейском искусстве. Картина «Французский король Генрих IV использует счастливую возможность для заключения мира» должна была стать частью серии для украшения восточного крыла Люксембургского дворца в Париже.

По замыслу авторов проекта произведения крупнейших мастеров - Рубенса, Ван Дейка и Йорданса — представлены на выставке в контексте первоклассных образцов творческого наследия других живописцев, взаимодополняющих друг друга и демонстрирующих различные аспекты развития фламандской живописной школы. Они демонстрирует неисчерпаемый талант своих создателей, их изощрённое композиционное, колористическое и живописное мастерство.

Вадим Садков, куратор выставки, доктор искусствоведения, профессор:

«Именно демонстрация разнообразия работ фламандцев и эволюции их жанровой типологии — основная смысловая ось выставки. Другая ее важная задача — исследование проблемы взаимоотношений ярких творческих индивидуальностей, возглавлявших и организовывавших деятельность процветавших художественных мастерских, их учеников и ассистентов, коллективно трудившихся над исполнением многочисленных, подчас трудоемких, заказов».

Выставка состоит из трех основных разделов. Экспозиция раскрывает организационно-деловые и творческие взаимоотношения: с одной стороны, между художниками, учениками и подмастерьями, с другой – между авторами живописных произведений, арт-дилерами и коллекционерами.

Выставка будет сопровождаться обширной дополнительной программой для посетителей разных возрастов, включающей лекции, тематические и интерактивные экскурсии, концертные мероприятия и многое другое.

Экспозиция будет доступна для посетителей до 14 мая 2023 года.