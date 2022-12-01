Стали известны подробности «промышленной ипотеки» в Банке ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ принимает заявки на льготное кредитование в рамках госпрограммы «промышленная ипотека» по ставке от 3%.

В банке рассказали, что на данный момент российским организациям, в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям, доступны кредиты на покупку объектов недвижимости для производственных целей.

В рамках программы юрлица и ИП могут взять кредит на срок не более 15 лет. Максимальная сумма займа — 500 млн рублей, льготная ставка будет действовать в течение семи лет.

По словам вице-президента по развитию государственных программ Банка ДОМ.РФ Андрея Бахмутова, «промышленная ипотека» — это своевременная программа, благодаря которой предприятия смогут получить льготные кредиты на организацию и расширение имеющихся производств, в том числе в целях импортозамещения». «Для технологических компаний, занимающихся инновационной деятельностью, условия кредитования в рамках программы будут максимально выгодными — со ставкой 3% годовых», — уточнил он.

Как рассказала руководитель развития кредитования малого и среднего предпринимательства Банка ДОМ.РФ Елена Пигасова, особенностью новой госпрограммы является то, что ее условия доступны не только крупным компаниям, но и предприятиям малого и среднего бизнеса, осуществляющим производственную деятельность.

Программа запущена правительством РФ в сентябре 2022 года, на ее реализацию в федеральном бюджете на 2022-2025 годы заложено более 970 млн рублей. В конце ноября утвержден список банков-участников программы, в который включен Банк ДОМ.РФ.

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