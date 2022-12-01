В Москве скончался внук Корнея Чуковского

В Москве в возрасте 89 лет скончался Николай Чуковский — известный ученый-физик, внук детского писателя Корнея Чуковского. Об этом 1 декабря сообщил источник «Известий».

По предварительной информации, Чуковский скончался накануне вечером в своей квартире на Молодежной улице в Москве. Причиной смерти, вероятнее всего, стала болезнь.

Николай Чуковский являлся ученым-физиком и возглавлял сектор спутниковой и оптической связи в НИИ радиоэлектроники. За время научной карьеры он написал около 60 работ в сфере оптической связи. Был женат на советской теннисистке Анне Дмитриевой.