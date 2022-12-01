Пять человек пострадали в ДТП с такси на юге Москвы
Авария с участием машины такси произошла утром в четверг, 1 декабря, на юге Москвы.
По данным «Известий», автомобиль такси столкнулся с легковушкой на Варшавском шоссе в районе дома № 179. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали пять человек. Их состояние не уточняется.
На месте происшествия находятся представители экстренных служб. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее, 23 ноября, машина такси столкнулась с микроавтобусом и грузовиком на трассе в Ростовской области. Тогда семь человек получили травмы.
Сообщалось, что водитель такси Renault Logan выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit. Затем в легковушку врезался грузовик «Газель».