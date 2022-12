Умерла солистка рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви

Скончалась солистка, клавишница и автор песен британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил телеканал Би-би-си.

Информацию о смерти артистки подтвердила ее семья. Они обратились к поклонникам и попросили уважать частную жизнь в этот трагический момент.

Кристин Макви было 79 лет, уточняет RT.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти Кристин. Она мирно умерла в больнице этим утром в среду, 30 ноября 2022 года, после короткой болезни», — говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Кристин Макви была солисткой группы Fleetwood Mac, образованной в 1967 году в Лондоне. В начале своего пути в рок-группе Макви вышла замуж за басиста коллектива Джона Макви, пишет «Федеральное агентство новостей».

Певица написала и исполнила восемь песен из альбома Greatest hits, включая Don’t Stop, Little Lies, Everywhere, Over My Head и You Make Loving Fun, отмечает сайт kp.ru. Эти композиции принесли коллективу большой успех. Макви покинула группу в 1998 году, но вернулась в нее в 2014 году.

Как отмечает телеканал «360», в последние годы исполнительница сильно болела, рядом с ней находились ее близкие.