В Берлине украинские активисты пытались сорвать встречу с Дедом Морозом

В Берлине попытались сорвать встречу с Дедом Морозом. Активисты с флагами Украины вышли на протест у Русского дома, передает телеканал «Известия». Митингующие держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги. У Русского дома дежурила полиция и контролировала протест. Дед Мороз и Снегурочка вместе с посетителями зажгли огни на елке.

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