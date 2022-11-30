Оборудование начали устанавливать в оперблоке онкодиспансера в Липецке

В Липецке в новом операционном блоке онкологического диспансера приступили к установке и наладке оборудования. Сдача объекта запланирована на конец года.

«Возможности у нас появятся колоссальные, современные помещения и оборудование: 3D-стойки, электрохирургическое оборудование, максимально функциональные операционные столы, современные хирургические инструменты, видеотрансляции», — цитирует заведующую операционным блоком Олесю Клычеву GOROD48.

Общая стоимость медаппаратов составляет 1,2 млрд рублей. Оборудование позволит проводить щадящие операции, сократить количество сеансов химиотерапии, расширить спектр косметологических операций — например, реконструировать нижнюю челюсть.

Как рассказал LipetskMedia главврач онкодиспансера Сергей Шинкарев, всего в новом блоке насчитывается девять операционных залов, в том числе один для экстренного вмешательства. Ожидается, что ежедневно в них будут проводить от четырех до 20 операций.

Завершить монтаж оборудования и косметические работы планируется в ближайшее время. Сдача оперблока назначена на конец года.