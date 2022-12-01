Предприниматель Михаил Шелков рассказал о поддержке студентов бизнесом

Зампредседателя совета директоров Корпорации ВСМПО-АВИСМА, член попечительского совета МГИМО Михаил Шелков принял решение расширить сотрудничество с учебным заведением. Об этом было заявлено после подписания нового соглашения о стратегическом сотрудничестве с ректором вуза Анатолием Торкуновым.

Одно из направлений в совместной работе — корпоративные стипендии ВСМПО-АВИСМА, которые действуют в МГИМО уже второй год. В этом учебном году на поддержку 7 учащихся снова предусмотрено более 1,4 млн рублей.

«Соглашение о стратегическом партнерстве — это новый этап развития сотрудничества между МГИМО и ВСМПО-АВИСМА. Уверен, что корпоративные стипендии для студентов являются хорошим стимулом для ребят к развитию своего потенциала. Уже много лет в МГИМО мы уделяем особое внимание работе с профильными компаниями», — заявил Анатолий Торкунов.

Михаил Шелков в свою очередь отметил необходимость и важность поддержки талантливой молодежи. «Я помню себя студентом и легко могу представить, сколько сил и времени учеба требует от ребят. Из-за чего многие из них оказываются перед сложным выбором: учиться, отложив работу для старших курсов, или зарабатывать, но жертвовать студенческой жизнью. Думаю, что мы можем решить эту дилемму и сэкономить их время для соревнований и олимпиад, изучения языков, сложных дисциплин и развития гибких навыков. Вместе с МГИМО и МФТИ мы хотим делать это так, чтобы больше студентов со всей страны могли рассчитывать на нашу поддержку», — сказал бизнесмен.

Лауреатами корпоративной стипендии ВСМПО-АВИСМА в размере 20 тыс. рублей в месяц стали 7 студентов бакалавриата и магистратуры МГИМО. Их отбирали по академической успеваемости и участию в научно-исследовательской деятельности. Михаил Шелков также является партнером Физтех-Союза при МФТИ. Под его патронажем студентам вуза выплачиваются именные стипендии и оказывается материально-техническая поддержка.