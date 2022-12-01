Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Вертолет вынужденно сел в Омской области из-за отказа двигателя
Экономика
Правительство направит 12,6 млрд рублей на поддержку экспорта аграриев
Мир
СМИ узнали об отказе Японии от совместной с США разработки нового истребителя
Общество
Более 130 мирных жителей ЛНР погибли с конца февраля из-за обстрелов ВСУ
Культура
Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента в политическом триллере от Netflix
Происшествия
В Самаре загорелся списанный теплоход
Интернет
Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов
Происшествия
Ребенок погиб в Волгограде в результате возгорания четырех машин
Политика
МИД заявил об утрате интереса к потерявшей объективность Мюнхенской конференции
Общество
Росавиация продлила до 9 декабря режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ
Мир
ДТЭК сообщила об экстренных отключениях света в Одесской области
Мир
В ФРГ заявили о приближении к критической точке из-за наплыва украинских беженцев

Предприниматель Михаил Шелков рассказал о поддержке студентов бизнесом

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампредседателя совета директоров Корпорации ВСМПО-АВИСМА, член попечительского совета МГИМО Михаил Шелков принял решение расширить сотрудничество с учебным заведением. Об этом было заявлено после подписания нового соглашения о стратегическом сотрудничестве с ректором вуза Анатолием Торкуновым.

Одно из направлений в совместной работе — корпоративные стипендии ВСМПО-АВИСМА, которые действуют в МГИМО уже второй год. В этом учебном году на поддержку 7 учащихся снова предусмотрено более 1,4 млн рублей.

«Соглашение о стратегическом партнерстве — это новый этап развития сотрудничества между МГИМО и ВСМПО-АВИСМА. Уверен, что корпоративные стипендии для студентов являются хорошим стимулом для ребят к развитию своего потенциала. Уже много лет в МГИМО мы уделяем особое внимание работе с профильными компаниями», — заявил Анатолий Торкунов.

Михаил Шелков в свою очередь отметил необходимость и важность поддержки талантливой молодежи. «Я помню себя студентом и легко могу представить, сколько сил и времени учеба требует от ребят. Из-за чего многие из них оказываются перед сложным выбором: учиться, отложив работу для старших курсов, или зарабатывать, но жертвовать студенческой жизнью. Думаю, что мы можем решить эту дилемму и сэкономить их время для соревнований и олимпиад, изучения языков, сложных дисциплин и развития гибких навыков. Вместе с МГИМО и МФТИ мы хотим делать это так, чтобы больше студентов со всей страны могли рассчитывать на нашу поддержку», — сказал бизнесмен.

Лауреатами корпоративной стипендии ВСМПО-АВИСМА в размере 20 тыс. рублей в месяц стали 7 студентов бакалавриата и магистратуры МГИМО. Их отбирали по академической успеваемости и участию в научно-исследовательской деятельности. Михаил Шелков также является партнером Физтех-Союза при МФТИ. Под его патронажем студентам вуза выплачиваются именные стипендии и оказывается материально-техническая поддержка.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022