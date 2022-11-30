Более 140 незаконных строений снесли в Московской области с начала года

На территории Московской области с начала 2022 года снесли 141 незаконно построенное здание. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главгосстройнадзора.

«В этом году в Московской области снесено 141 незаконно возведенное строение. В основном это здания торгового, складского, транспортного назначения, хозяйственные блоки и гаражи», — рассказал министр правительства региона по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.

В среду, 30 ноября, работы прошли в округе Лобня около улицы Дачная. Рабочие снесли самовольно построенные склад и три гаража, которые располагались на землях лесного фонда на участке площадью 0,4 га, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что за год ведомство и администрации округов Подмосковья совместно с жителями выявили свыше 950 объектов самостроя. По каждому из них ведется разбирательство.