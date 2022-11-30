Более 10 км рек расчистят на территории Тамбовской области в 2023 году

На территории Тамбовской области в 2023 году планируют расчистить более 10 км русел рек. Об этом сообщает региональное управление по охране окружающей среды и природопользованию.

В следующем году работы пройдут на участках рек Мошляйка в селе Тулиновка и Ворона в районе Кирсанова. Протяженность выбранного отрезка Мошляйки составляет около 1 км, реки Ворона — свыше 9 км.

Разработка проектной документации уже завершена, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Сейчас в регионе ведется расчистка реки Пичаевка (Таракса) в райцентре Пичаево. Работы организовали после многочисленных обращений жителей в органы власти, завершить их планируется в 2023 году.

Уточняется, что расчистка русел рек проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».