ПСБ запустил сервис онлайн-кредитования на платформе «Сравни»

ПСБ предоставил пользователям финансового маркетплейса «Сравни» возможность получить потребительский кредит без визита в офис банка.

Как сообщается в пресс-релизе ПСБ, теперь на платформе можно воспользоваться сервисом подбора кредитных продуктов и сразу заполнить заявку, авторизовавшись через «Госуслуги». Через несколько минут в личный кабинет пользователя приходит предварительный ответ от банка. После этого, заемщик выбирает удобную дату встречи с представителем маркетплейса для проведения идентификации.



«Благодаря бесшовной интеграции цифровых сервисов ПСБ и «Сравни» заемщик сможет дистанционно загрузить необходимые документы в личный кабинет маркетплейса и подписать договор кредитования онлайн», — отметили в банке.



Затем клиенту придет смс-сообщение с логином и паролем для доступа в личный кабинет мобильного или интернет-банка ПСБ. После авторизации заемщик сможет воспользоваться кредитными средствами, которые будут зачислены ему на счет.



В настоящее время у посетителей Сравни есть возможность оформить кредит наличными в ПСБ в Москве, Краснодарском крае, Новосибирской области, республиках Татарстан и Башкортостан, Пермском крае и Свердловской области. К концу года список регионов расширится.