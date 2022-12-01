А курс и ныне там

В последние недели курс доллара практически стоял на месте, незначительно колеблясь между 60 и 63 рублями. Официально установленный Центробанком показатель на 30 ноября — 61,07 рубля. Так, за неделю рост составил всего 33 копейки.

При этом в ноябре рекордный показатель даже превышал 62 рубля, а минимальный был на уровне 60,22 рубля. Мы видим привычную нам волатильность в два рубля, которая уже не влияет на стабильность рынка и экономики. Она проходит незамеченной даже для простого потребителя.

Рубль по-прежнему остается сильным. Год-два назад такое укрепление было бы выгодно в первую очередь физическим лицам, так как импортные товары для простых граждан стали бы дешевле и доступнее. Однако в текущих реалиях этот плюс россияне никак не ощущают из-за сложной логистики. Более того, разница курса на бумаге и курса в банковских точках продаж сводит этот мнимый плюс сильного рубля на нет.

В то же время сильный рубль оказывает негативное влияние на российскую экономику. Это происходит, поскольку основные доходы страны приходятся на экспорт ресурсов, а при сильном рубле бюджет значительно недополучит от продажи нефти и газа. Это, пожалуй, самый основной и очевидный минус текущего курса.

Идеальным значением для экономики большинство аналитиков и правительство называют диапазон стоимости доллара в районе 75–80 рублей.

Однако до оптимального значения стране еще далеко. Более того, все внешние факторы на данный момент свидетельствуют о том, что в течение ближайших двух-трех месяцев ситуация кардинально не поменяется.

Какого курса доллара ждать россиянам в декабре? Большинство аналитиков на рынке склоняются, что к концу года «американец» будет стоить 63 рубля. Однако предлагается и более широкий спектр — от 60 до 72 рублей.

На мой взгляд, оценивая нынешние реалии, скорее всего курс будет варьироваться в пределах 61–63 рубля за доллар США, то есть мы продолжим видеть крепкий рубль как минимум до конца года.

Причин тому множество. В первую очередь важно пояснить, что сила рубля связана с профицитом торгового баланса в ситуации, когда экспорт превышает импорт, а также с отсутствием возможности абсорбировать излишнюю валюту на рынке в рамках действующего бюджетного правила.

В декабре кардинальных изменений в этих вопросах ждать не приходится, поэтому оказать давление на рубль сможет лишь падение экспорта. Но и тут в ближайшее время в соответствии с внешней конъюнктурой перемен не предвидится.

Во-вторых, нельзя не принимать во внимание цены на нефть, которые также влияют на стоимость нацвалюты. Однако, как поведет себя ситуация дальше, пока точно не известно и малопредсказуемо.

Первый вариант — мы увидим влияние введения частичного эмбарго Евросоюза и потолка цен на российскую нефть. Как следствие, рубль начнет ослабевать. Второй вариант — результаты заседания ОПЕК+, запланированного на начало декабря, могут оказать прямо противоположный эффект.

В-третьих, не забываем про ключевую ставку. Если 16 декабря будет принято решение оставить ее без изменений, к чему склоняются на рынке, то рубль лишь укрепится.

К уже знакомым и привычным нам факторам добивались и новые: частичная мобилизация, сократившая покупательский спрос. Это значит, что ждать роста импорта, который бы оказал положительное влияние на торговый баланс, не приходится.

Нужно ли покупать доллар сейчас? На мой взгляд, если цель покупки — сохранить или приумножить накопления, то срочно скупать валюту на все сбережения не стоит. Этот вариант перестал иметь право на существование еще в начале года, когда были введены санкции.

Сейчас доллар имеет смысл приобретать только в двух случаях: если вы покупаете наличные в преддверии поездки за границу или если у вас есть счет в надежном банке за рубежом и вам одобрят этот трансграничный перевод в условиях действующих мер.

На всякий случай купить доллар для путешествия имеет смысл по текущей стоимости до 5 декабря, то есть до того, как мы узнаем результаты заседания ОПЕК+.

Автор — основатель Anderida Financial Group

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