Россиянам разрешат управлять легкими беспилотниками без спецобучения

В России разрешат управлять беспилотниками без специального обучения, выяснили «Известия». Послабление касается только дронов весом до 30 кг. В марте Росавиация ввела требование о наличии свидетельства для управления беспилотниками, сообщает телеканал «Известия». Типовая программа обучения была готова в августе. Однако Минэкономразвития в октябре выдало отрицательное заключение. Поэтому Росавиация не выдала ни одного свидетельства.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.