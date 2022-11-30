Жители Будапешта используют велогенераторы для подачи электричества на елку

Венгры используют велогенераторы, чтобы зажечь огни на елке. Жители Будапешта крутят педали из-за экономии электричества, передает телеканал «Известия». Велогенератор не только подает ток на гирлянду, но и заряжает батарею, которая дополнительно подключена к солнечным панелям. Эти аккумуляторы питают остальные огни вокруг Будапештской площади.

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