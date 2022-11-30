На пляжах в Перу обнаружили тысячи умерших из-за птичьего гриппа пеликанов

Больше 10 тыс. пеликанов умерли в Перу из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом 29 ноября сообщила Национальная служба по защите лесов и дикой фауны Перу.

«В последнем официальном отчете, подготовленном службой на основе данных со всей страны, сообщается о 13 869 диких морских птицах, умерших от птичьего гриппа H5N1. Были обнаружены 10 257 мертвых пеликанов, 2919 перуанских олуш и 614 голубоногих олуш», — уточняется в сообщении.

В ведомстве рекомендовали не приближаться к морским птицам и запретили брать их домой, чтобы избежать заражения домашних птиц.

22 ноября специалисты установили причину массовой гибели перелетных птиц и журавлей в Ставропольском крае. Они скончались из-за распространения фосфида цинка. Этот химикат применяют на сельскохозяйственных угодьях для борьбы с грызунами.